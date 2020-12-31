يرتقب أن تبلغ درجات الحرارة الدنيا 5 درجات بعدة مناطق من الوطن ابتداء من يوم السبت القادم، حسبما أشارت إليه نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم الخميس.

وتخص هذه النشرية التي تضع هذه المناطق في مستوى يقظة برتقالي كل من ولايات تلمسان (جنوب) وسيدي بلعباس وسعيدة والنعامة والبيض (شمال) والأغواط (شمال) والجلفة (شمال) وتيارت وتيسمسيلت وعين الدفلى والمدية والبويرة وتيزي وزو (جنوب) وبرج بوعريريج وسطيف وباتنة وخنشلة حيث ستقارب درجات الحرارة الدنيا 5 درجات وهذا يومي السبت والأحد المقبلين حسب ذات المصدر.