واصل عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا انخفاضه المتسارع، وتراجع تحت حاجز الـ300 حالة، وفق آخر حصيلة كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم الخميس.

وأعلن الناطق الرسمي للجنة العلمية المختصة، الدكتور جمال فورار، تسجيل 299 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية في الجزائر، حيث تراجع عدد الإصابات الجديدة بنحو 100 حالة منذ بداية الأسبوع الحالي.

وبهذا يقترب العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ وصول الجائحة إلى الجزائر نهاية شهر فيفري الماضي من حاجز 100 ألف حالة بعدما بلغ اليوم 99610.

كما أعلن نفس المتحدث تسجيل 5 وفيات جديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" خلال نفس الفترة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2756 حالة.

وأشار الدكتور فورار إلى أن 272 مرضى تماثلوا للشفاء خلال آخر 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين 67127 حالة.