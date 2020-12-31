أجريت، اليوم الخميس، مقابلتان مؤجلتان من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بسبب انشغال شبيبة القبائل وشباب بلوزداد بالمنافسة الإفريقية.

وحقق حامل اللقب فوزا مهما على شبيبة سكيكدة بملعب 20 أوت في الجزائر العاصمة، بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين.

وجاء فوز أبناء العقيبة بفضل ثنائية اللاعب حمزة بلحول (د 9 و19) وهدف لبشو (د86 من ضربة جزاء)، بينما سجل لأبناء روسيكادا عبد القادر قيبوع (د 23) ومرزوقي (90+1).

هذه النتيجة جعلت شباب بلوزداد يقترب من أندية المقدمة رافعا رصيده إلى النقطة 10 في المركز الرابع، فيما بات الصاعد الجديد في المركز 15 برصيد 4 نقاط.

من جهتها واصلت شبيبة القبائل استفاقتها بقيادة المدرب بوزيدي، وحققت فوزا صعبا على جمعية عين مليلة بهدف لصفر على ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو.

وجاء الهدف الوحيد لأبناء جرجرة بفضل اللاعب كروم (د 26)، حيث ارتقى "الكناري" للمركز الثامن بتسع نقاط فيما تبقى جمعية عين مليلة في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

وستجرى يوم غد الجمعة، مباراتان أخريان بالعاصمة، لحساب تسوية الرزنامة تجمع الأولى نصر حسين داي برائد الترتيب وفاق سطيف بملعب 20 أوت، والثانية بين مولودية الجزائر وشباب قسنطينة بملعب 5 جويلية.

الترتيب نقاط لعب

1 . وفاق سطيف 13 5

2 . شبيبة الساورة 11 5

--. جمعية عين مليلة 11 6

4 . مولودية الجزائر 10 4

--. شباب بلوزداد 10 4

--. أولمبي الشلف 10 6

--. مولودية وهران 10 6

8. شبيبة القبائل 9 6

9 . اتحاد بسكرة 8 6

10. نادي بارادو 7 6

--. أولمبي المدية 7 5

12 . شباب قسنطينة 6 4

-- . سريع غليزان 6 6

14 .اتحاد الجزائر 5 6

15 . شبيبة سكيكدة 4 6

--. نجم مقرة 4 6

--. وداد تلمسان 4 6

18 . نصر حسين داي 3 5

أهلي برج بوعريريج 2 6

--. اتحاد بلعباس 2 6.