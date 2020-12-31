أكد، مساء اليوم الخميس، والي ولاية المدية جهيد موس أنه سيتم توزيع 4036 سكن اجتماعي إيجاري في الأيام المقبلة خاصة على مستوى بلديات المدية، البرواقية، قصر البخاري وبني سليمان، مضيفا أنه كان قد تعهد بالشروع في توزيع السكنات الجاهزة منذ تنصيبه على رأس الولاية، حيث تم الشروع في الإفراج عن بعض قوائم المستفيدين ببعض البلديات على غرار مغراوة، سغوان.

وقال المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية خلال استضافته بإذاعة المدية الجهوية مطمئنا المواطنين أن مصالحه تحرص على تمكين المستفيدين الحقيقيين من استغلال سكناتهم قبل حلول شهر رمضان المبارك، فيما سيشرع في توزع حصص التجزئات الاجتماعية الجاهزة بنسبة 90 بالمائة لاحقا ببعض البلديات.