تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان في عملية نوعية من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في ترويج ونقل المخدرات عبر إقليم الاختصاص متكونة من شخصين تتراوح أعمارهما بين 24 و26 سنة وحجز كمية معتبرة من المخدرات فاقت 18 كيلوغراما.

أطوار القضية جاءت بناء على الاستغلال الجيد لمعلومات وردت إلى ذات المصلحة تفيد بوجود أشخاص يقومون بنقل وترويج المخدرات باستعمال مركبة سياحية من إحدى الولايات المجاورة، وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تم توقيف شخصين على متن مركبة سياحية وحجز 18 كيلوغراما و442 غرام من المخدرات (القنب الهندي) بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات البيع يقدر بـ20 مليون سنتيم ومركبة سياحية كانت تستعمل في نقل وترويج هذه السموم.

وقد تم إنجاز ملف إجراء قضائي في حق المشتبه فيهما عن قضية حيازة وتهريب والمتاجرة في المخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة حيث قدما بموجبه أمام العدالة.