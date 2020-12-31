دعت مصالح الحماية المدنية بولاية البليدة المواطنين إلى تفادي الصعود نحو منطقة الشريعة الواقعة بأعالي ولاية البليدة خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تتزامن مع احتفالات نهاية السنة بسبب خطورة الإنزلاقات في ظل توقع تساقط ثلوج على مستوى المرتفعات التي يزيد علوها عن الـ900 متر، وفقا لما أفاد به اليوم الخميس المكلف بالإعلام على مستوى المديرية الولائية.

وأوضح الملازم الأول عادل الزغيمي لوكالة الأنباء الجزائرية أن الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين مدينة البليدة والشريعة يشهد عند كل نهاية أسبوع خاصة عند تساقط الثلوج انسدادا مروريا خانقا بسبب التوافد الكبير للعائلات من داخل وخارج الولاية على هذه المنطقة السياحية داعيا إياهم إلى تفادي الصعود خلال الفترة الممتدة من يوم غد الجمعة وإلى غاية يوم الأحد المقبل حفاظا على سلامتهم.

وأضاف أنه وبالرغم من مناشدة مصالح الحماية المدنية بعدم التوجه نحو منطقة الشريعة الأسبوع المنصرم - يقول ذات المتحدث - إلا أن الكثير من العائلات والمركبات بقيت عالقة بمنطقة الشريعة إلى غاية ساعات متأخرة من الليل بسبب صعوبة المسالك ولزوجة الطريق وكذا حالات الأعطاب التي أصابت بعض المركبات ما تسبب في انسداد مروري خانق.

وذكر ذات المتحدث بحادثة الجوالة السياحيين الذين تاهوا الأسبوع الفارط بغابة الضاية الواقعة بأعالي مدينة موزاية والتي انتهت ولسوء الحظ بوفاة شخص من أصل ثلاثة (اثنان عثر عليهما) وجد جثة هامدة بعد أكثر من 120 ساعة من الأبحاث.

يذكر أن الديوان الوطني للأرصاد الجوية توقع في نشرية جوية خاصة تساقط الثلوج يوم غد الجمعة على مرتفعات شمال الوطن التي يتجاوز علوها 900 إلى 1000 متر فوق مستوى سطح البحر وستصل إلى المرتفعات الأقل علوا أي من 700 إلى 800 متر اعتبارا من يوم السبت مشيرا إلى أن هذه النشرية تخص عدة ولايات منها ولاية البليدة.