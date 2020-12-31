أعلنت الوزارة الأولى، اليوم الخميس، تمديد الحجز الجزئي الـمنزلي من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الـموالي على 29 ولاية لمدة 15 يوما.

وحسب بيان الوزارة الأولى فإن الولايات المعنية بالحجر هي: الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، سيدي بلعباس، عنابة، قالـمة، قسنطينة، الـمدية، مستغانم، الـمسيلة، معسكر، وهران، بومرداس، الطارف، تيسمسيلت، سوق أهراس، تيبازة، عين تموشنت، وغليزان.

وأضاف البيان أن إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي لا يخص الولايات التسعة عشر الآتية: أدرار، الشلف، بشار، تمنراست، تيارت، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، ورقلة، البيض، اليزي، برج بوعريريج، تندوف، الوادي، خنشلة، ميلة، عين الدفلى، النعامة، وغرداية.

ويمكن للولاة –حسب نفس البيان- بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حي أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.

وستدخل تدابير الحجر هذه حيز التطبيق ابتداء من يوم الجمعة الفاتح جانفي 2021، وذلك لـمدة خمسة عشر يومًا.

وكشف نفس البيان أنه سيتم تمديد لمدة خمسة عشر يومًا، إجراء غلق أسواق بيع الـمركبات الـمستعملة على مستوى كامل التراب الوطني.

وسيُمدّد كذلك لمدة خمسة عشر يومًا، وفي الولايات التسع والعشرين الـمعنية بإجراء الحجز الجزئي الـمنزلي، إجراء غلق الأنشطة التالية: القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية؛ أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ؛ دور الشباب؛ الـمراكز الثقافية.

كما سيمدد تحديد أنشطة الـمقاهي والـمطاعم ومحلات الأكل السريع، على البيع الـمحمول فقط، وأيضا إجراء تحديد أوقات نشاط بعض الـمتاجر في الولايات الـمعنية بإجراء الحجر الجزئي الـمنزلي، التي يجب أن توقف جميع أنشطتها ابتداء من الساعة السابعةً مساء.

وأضاف نفس البيان مواصلة منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث مثل التجمعات على مستوى الـمقابر، إضافة إلى منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض الـمؤسسات.