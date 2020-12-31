أعلنت الوزارة الأولى، اليوم الخميس، الاستئناف التدريجي لأنشطة النقل البري بين الولايات بعد توقف دام حوالي 9 أشهر بسبب انتشار جائحة كورونا في البلاد.

وكشفت الوزارة الأولى في بيانها عن "الاستئناف التدريجي والمراقب لأنشطة النقل عن طريق مضاعفة الرحلات، من أجل ضمان الامتثال الصارم للتدابير الـمانعة بزيادة توفير النقل الآمن، من خلال البروتوكولات الصحية الخاصة التي أعدت لكل وسيلة نقل واعتمدتها اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا".

وأضاف البيان "سيخص الاستئناف التدريجي والـمراقب لحركة النقل بين الولايات وسائل النقل بالقطار والحافلة وسيارات الأجرة، مع تحديد عدد المسافرين بمعدل 50% بالنسبة للحافلات، و05 أشخاص بالنسبة للمركبات ذات 9 مقاعد و4 أشخاص للمركبات ذات 7 مقاعد".

وسيدخل هذا الاستئناف التدريجي والـمراقب لأنشطة النقل حيز التطبيق ابتداء من يوم الجمعة الفاتح جانفي 2021.

أما استئناف طرق النقل بالمترو والـمصاعد الكهربائية (التلفريك) فسيتم، حسب البيان، في "مرحلة ثانية"، وفقا لتطور الوضع الوبائي.

وسيرخص بالاستئناف التدريجي والمراقب لأنشطة النقل "شريطة التقيد الصارم بالبروتوكولات الصحية مع توعية المسافرين بضرورة الامتثال الصارم لتدابير الوقاية وإشراك الشركاء الاجتماعيين وممثلي شركات النقل في عملية التوعية وتحميل الـمسؤولية والإبلاغ عن الانتهاكات".