سمحت الوزارة الأولى، اليوم الخميس، بإعادة فتح المدارس القرآنية على مستوى كل ولايات الوطن.

وأكدت الوزارة الأولى في بيانها أن فتح الـمدارس القرآنية سيكون في ظل التقيد الصارم بالتدابير والبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار فيروس كورونا المعتمدة بالنسبة للمؤسسات الـمدرسية.

وأضاف البيان أن ذلك سيكون أيضا تحت مراقبة وإشراف الـمديرين الولائيين للشؤون الدينية والأوقاف، بالتنسيق الوثيق مع مصالح الحماية الـمدنية والـمجالس الشعبية البلدية، وبمساهمة لجان الأحياء والجمعيات المحلية.