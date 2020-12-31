توفي 20 شخصا وأصيب 11 آخرون في حادث انقلاب سيارة من نوع "تويوتا ستايشن" وقع بعد ظهر اليوم الخميس ببلدية عين أمقل، ولاية تمنراست، حسب ما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن الحادث الذي وقع على الساعة 16سا و20 دقيقة، وتسبب في تحطم جزئي للسيارة.

وحسب البيان فإن الضحايا هم 19 رعية إفريقية وضحية واحدة جزائرية (04 أطفال جنس إناث، 04 أطفال جنس ذكر و12 رجل)

وقد سخرت مصالح الحماية المدنية 3 سيارات إسعاف وشاحنة إطفاء فور تلقيها معلومات بوقوع الحادث.