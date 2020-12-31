أمضى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، المرسوم الرئاسي المتضمن الإصدار في الجريدة الرسمية للتعديل الدستوري المصادق عليه بموجب استفتاء يوم 1 نوفمبر 2020، وفق ما نقل التلفزيون العمومي اليم الخميس.

وكان المجلس الدستوري قد أعلن شهر نوفمبر الماضي عن النتائج النهائية للاقتراع الخاص بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، الذي جرى يوم الفاتح نوفمبر 2020.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

- الناخبون المسجلون على مستوى التراب الوطني: 23.559.320

- العدد الإجمالي للناخبين المسجلين بما في ذلك المقيمين بالخارج : 24.466.618

- الناخبون المصوتون على مستوى التراب الوطني: 5.616.481

- العدد الإجمالي للناخبين المصوتين بما في ذلك المقيمين في الخارج: 5.661.551

- نسبة المشاركة:23.84 بالمائة

- الأوراق الملغاة : 637.308

- عدد الأصوات المعبر عنها: 5.024.239

- المصوتون بنعم: 3.356.091 أي بنسبة 66.80 بالمئة

- المصوتون بلا :1.668.148 أي بنسبة 33.20 بالمئة .