تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة وادي ارهيو بولاية غليزان من توقيف شخص وحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة، وذلك على إثراستغلال معلومات مؤكدة وردت إلى ذات المصلحة مفادها حيازة أحد الأشخاص على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة على مستوى مسكنه العائلي وهو بصدد ترويجها في أوساط الشباب، و بعد ترصد المشتبه فيه واتخاذ جميع التدابير الأمنية والقانونية اللازمة تم توقيفه وحجز داخل مسكنه على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت ب885 قرصا مهلوسا.

تـم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبـه فيه ، قدم بموجبه أمام العدالة.