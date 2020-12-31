تم برمجة اشغال صيانة بنفق الطريق السيار (الكنتور/زيغوت يوسف) الرابط بين سكيكدة و قسنطينة بدءا من يوم الاحد 3 جانفي الى غاية الجمعة 8 جانفي, حسبما افاد به اليوم الخميس بيان للجزائرية للطرق السيارة.



و تدخل هذه الاشغال في اطار تنفيذ سياسة الجزائرية للطرق السيارة المتعلقة بالصيانة المستمرة للمنشآت الفنية للطريق السيار بما يواكب متطلبات تحسين الامن المروري و ضمان تنقل امن لمستعملي الطريق السيار.



و للتقليل من الازعاج الناتج عن الاشغال عمدت الجزائرية للطرق السيارة الى العمل في اوقات الحجر الصحي من الساعة 20سا الى الساعة 05 سا صباحا مع ابقاء النفق مفتوحا لحركة السير.

و بخصوص الاتجاه نحو الجزائر ,فتم برمجة الاشغال من الاحد 3 جانفي ليلا الى الاربعاء 6 جانفي صباحا, في حين تم برمجة الاشغال للاتجاه نحو عنابة من الاربعاء 6 جانفي ليلا الى الجمعة 8 جانفي صباحا.



و لهذا الغرض سيتم -حسب ذات البيان- وضع نظام للسلامة و الامن المروري مع نظام للإشارات المؤقتة للأشغال.



كما تدعو الجزائرية للطرق السيارة جميع مستخدمي شبكة الطريق السيار الى الالتزام بقواعد السلامة المرورية و احترام اشارات المرور خاصة عند الاقتراب من منطقة الاشغال, حسب البيان.