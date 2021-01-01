تمكنت عناصر الأمن الحضري الثالث التابع لأمن ولاية تلمسان من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في السرقة ، حيث جاءت العملية على إثر شكوى تقدم بها أحد المواطنين مفادها تعرضه للسرقة من داخل مسكن طالت ثلاثة 03 دراجات هوائية ،وعليه باشرت مصالح الشرطة التحريات والأبحاث التي أسفرت عن توقيف شخصين مشتبه فيهما تتراوح أعمارهما ما بين 21 و 33 سنة كذلك تم إسترجاع الأشياء المسروقة ، بعد استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز إجراء جزائي عن قضية السرقة بالتسلق من داخل مسكن مع توافر ظرفي تعدد الجناة والليل، قدم المشتبه فيهما بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان.



