توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية،اليوم الجمعة، تساقط أمطار غزيرة، على سواحل البلاد.

وحسب نشرية خاصة نشرت عبر الموقع الإلكتروني للأرصاد الجوية، فإن تساقط الأمطار على شكل عواصف رعدية، مصحوبة محليًا بعواصف برد على كل من ولايات: بومرداس، الجزائر العاصمة، تيبازة، الشلف، مستغانم، غليزان، وهران وعين تيموشنت، تلمسان، ومعسكر، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم إلى غاية الثالثة بعد الزوال من يوم غد السبت.

ووفق المصدر فإن الكمية المتساقطة ستتراوح بين 20 و40 ملم، وأحيانا تتجاوز 50 ملم محليًا.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن ولايتي: تمنراست وإليزي، ستعرفان تهاطل أمطار رعدية غزيرة، ابتداء من السادسة صباحا من اليوم الجمعة، إلى غاية الثالثة من فجر يوم غد السبت. والكمية المتساقطة تتعدى 20 ملم محليا.

وأشار المصدر إلى أن موجة برد قارس تجتاح ولايات: تلمسان، سيدي بلعباس،سعيدة، النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة، تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البويرة، تيزي وزو، برج بوعريريج، سطيف، باتنة، وخنشلة.

ودرجات الحرارة القصوى ستكون بين 05 درجات و 3 درجات تحت الصفر، - وفق المصدر- وذلك ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية يوم الأحد.

كما ستعرف المرتفعات التي يصل علوها بين 700 و1000 متر تساقطا للثلوج بسمك يتراوح بين 10 و20 سم، على ولايات: تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة، تيارت، تسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، برج بوعريرج، بجاية سطيف وباتنة.

وذلك ابتداء من الثالثة بعد زوال اليوم إلى غاية منتصف نهار يوم الأحد المقبل.

من جهة أخرى، نبهت مصالح الأرصاد الجوية، إلى هبوب رياح قوية، على سواحل البلاد، لاسيما في الولايات جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، العاصمة، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران ، عين تموشنت، وتلمسان، وذلك ابتداء من التاسعة صباحا من اليوم إلى غاية الساعة الثالثة من فجر يوم غد السبت.