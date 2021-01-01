نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى، صباح اليوم الجمعة، إثر حادث طعن بوسط لندن، بعد دقائق من بداية العام الجديد.

واستجابت خدمة الإسعاف في لندن لتقارير واردة بوقوع الحادث في الساعة 34:00 صباحًا، حيث تم نقل رجلين وامرأة إلى المستشفى، حسبما قال متحدث خدمة الإسعاف.

واحتشدت الشرطة ورجال الإطفاء وطاقم الإسعاف في موقع الحادث، وأعلنت شرطة وستمنستر بمنح أفرادها صلاحيات إضافية للتوقيف والتفتيش، في جميع أنحاء شمال وستمنستر.

وقالت شرطة وستمنستر عبر "تويتر" إنه: "تمت الموافقة (منح الشرطة صلاحيات) القسم 60 من الساعة 01:17 حتى الساعة 06:00 وذلك بسبب حادث طعن وقع في طريق إدجوير

". وأُظهرت لقطات فيديو وجود ما لا يقل عن ثلاث شاحنات لشرطة العاصمة في موقع الحادث، إلى جانب سيارتي إسعاف وسيارة إطفاء، مع ما يصل إلى عشرة من رجال الإطفاء وضباط الشرطة الموجودين.