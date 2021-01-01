تمكن أعوان الحماية المدنية لولاية أم البواقي، اليوم الجمعة، من إنقاذ عائلة متكونة من 11 فردا اختنقوا بالغاز ببلدية عين ببوش. وأفاد منشور لخلية الإعلام والاتصال لذات المصالح أن أعوان الحماية المدنية أنقذوا عائلة تتكون من 11 شخصا تتراوح أعمارهم مابين عام و65 سنة، إثر اختناقهم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة بمنزل سكني أرضي، واقع قرب بلدية عين ببوش في ولاية أم البواقي.

وأضاف ذات المصدر أن جميع الضحايا كانوا يعانون من ضيق في التنفس حيث تم إسعافهم بعين المكان من قبل مصالح الحماية المدنية، قبل تحويلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات لعين ببوش.

وتذكرالحماية المدنية ـ يضف المصدر ذاته ـ المواطنين بضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية، والحذر من استعمال مختلف وسائل وأجهزة التدفئة، مع الحرص على ترك منافذ للتهوية، ومراقبة مخارج الغازات المحترقة.