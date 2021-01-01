ارتفع عدد وفيات حادث انقلاب سيارة رباعية الدفع إلى 21 ضحية بعد أن توفي أحد المجروحين قبل نقل المصابين إلى مستشفى تمنراست انطلاقا من مكان حادث المرور الذي وقع جنوب أراك على بعد110كم اتجاه مدينة تمنراست، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية

وحسب ما أكده المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية بتمنراست الملازم مواتسي عبد الفتاح، فإن عدد الضحايا ارتفع بزيادة ضحية جديدة ليصبح 21 قتيلا من مجموع 31 شخصا كانت تقلهم السيارة منهم 30 فردا من جنسيات إفريقية إلى جانب سائق السيارة من جنسية جزائرية والذي لقي حتفه.

من جهته انتقل والي ولاية تمنراست مصطفى فريش إلى مستشفى تمنراست للوقوف على عملية التكفل بالجرحى المقدر عددهم 10 ضحايا من مختلف الأعمار حيث أكد بأن كل الظروف للتكفل بهم تم توفيرها إلى جانب تجنيد كل الطواقم الطبية للتكفل بهم وتم نقل جثامين المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تمنراست، في حين تم فتح تحقيق من قبل الدرك الوطني لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث.