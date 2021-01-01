نصب النجم الجزائري آندي ديلور نفسه، كأحد أفضل لاعبي البطولة الفرنسية لكرة القدم، بعد ختام مرحلة الذهاب، عقب المستوى الكبير الذي قدمه اللاعب مع فريقه مونبولي الذي قاده للفوز بعدد كبير من المباريات الهامة بفضل أهدافه الثمينة وتمريراته الحاسمة.

ونشر موقع "أوبيتا" المتخصص في رصد الأرقام والإحصائيات الكروية، تقريرا شاملا عن النصف الأول من البطولة الفرنسية، ومن بين ذلك التشكيلة المثالية التي حملت اسم آندي ديلور الذي شكل خط الهجوم رفقة نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي، في حين غاب اسم زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا .

ووفقا للموقع نفسه، فإن اندي ديلور سجل رقما جديدا جعله الأفضل في أوروبا، وهو أكثر لاعب سجل بالرأس بين لاعبي البطولات الخمس الكبرى في القارة العجوز، إذ وصل عدد أهدافه بهذه الطريقة إلى 5 ليؤكد بذلك أنها أمست علامة مسجلة خاصة به و نقطة قوته وسرّ تفوقه على العديد من المهاجمين .

واستطاع اندي ديلور، في نصف موسم فقط من تسجيل 8 أهداف متأخرا بأربع أهداف فقط على صاحب الصدارة كيليان مبابي، إلا أنّ المهاجم الجزائري يتفوق بعدد التمريرات الحاسمة التي وصلت إلى مجموع 7 بعد مرور 17 مباراة .

وكان آندي ديلور، قد أكد جاهزيته الكبيرة هذا الموسم عندما سجل هدفه الرسمي الأول مع المنتخب الوطني الجزائري برأسية محكمة بشباك منتخب زيمبابوي بملعب هذا الأخير الشهر الماضي. وأكدّ اللاعب الجزائري في عدة مناسبات أنّ تركيزه حاليا منصب على فريقه مونبوليي الذي يسعى معه لاحتلال مركز مؤهل للمسابقات الأوروبية التي يهدف ديلور للمشاركة فيها لأول مرة في مشواره الكروي.