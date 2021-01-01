أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الجمعة، أنه بداية من يوم غد السبت سيتم الكشف عن مواعيد استئناف الرحلات عبر القطارات.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أنه على "إثر القرار المتخذ من طرف الوزير الأول بخصوص الاستئناف التدريجي والـمراقب لحركة النقل بين الولايات بالقطار والحافلة وسيارات الأجرة، سيتم إعلام زبائننا الكرام بمواعيد استئناف نقل المسافرين والخطوط التي سيتم فتحها تدريجيا".

وأضاف بيان الشركة، أنه "سيتم بداية من الغد الإعلان عن موعد استئناف الرحلات عبر القطارات".