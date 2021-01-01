برمج مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة غدا السبت جلسة لإعادة محاكمة المتهمين في قضية "التآمر" ضد سلطة الدولة، حسبما أورده الموقع الإلكتروني ليومية "الوطن" اليوم. وتم تحديد تاريخ الجلسة بعد قبول المحكمة العليا يوم 18 نوفمبر الماضي الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاع المتهمين.

يذكر أن المحكمة العسكرية أصدرت شهر فيفري الماضي، حكما بإدانة كل من السعيد بوتفليقة والفريق المتقاعد محمد مدين واللواء المتقاعد بشير طرطاق بـ 15 سنة سجنا نافذا بتهمتي "المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة"، وتبرئة زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، من التهم التي وجهت لها من قبل النيابة العامة.

ويتابع في ذات القضية وزير الدفاع السابق خالد نزار وابنه لطفي نزار وفريد بن حمدين مسير سابق لشركة صيدلانية، وقد حكم عليهم غيابيا بـ 20 سنة سجنا نافذا.