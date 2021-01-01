تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية باتنة من إنقاذ عائلة من موت محقق إثر تعرض أفرادها للاختناق بغاز أكسيد الكربون داخل منزلها بحي بوزران وسط مدينة باتنة.

وأفاد بيان لذات المصالح عبر موقعها على "الفايسبوك"، تم إنقاذ أفراد من عائلة واحدة ، أو وبنتين أعمارهن 32، 36 و 60 سنة، إثر اختناقهن بغاز أول أكسيد الكاربون المنبعث من آلة طهي (طابونة) بمطبخ مسكنهن العائلي بحي بوزوران وسط مدينة باتنة. وأضاف ذات المصدر، لقد تم إسعاف الضحايا بعين المكان من قبل أعوان الحماية المدنية، قبل تحويلهن إلى المستشفى الجامعي. ودعت الحماية المدنية بالمناسبة المواطنين إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية، والحذر من استعمال مختلف وسائل وأجهزة التدفئة، مع الحرص على ترك منافذ للتهوية، ومراقبة مخارج الغازات المحترقة.