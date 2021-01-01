أعلنت اللجنة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا الصحراوية، عن تسجيل حالتي إصابة، مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بمخيمات اللاجئين الصحراويين خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر.

وقال الناطق الرسمي بإسم اللجنة الصحراوية الدكتور محمد سالم الشيخ، لوكالة الأنباء الصحراوية "خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر تم تسجيل حالتي إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس حالة قد توفيت وأخرى تماثلت للشفاء، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى 33 حالة، منها 28 حالة تماثلت للشفاء، وأربع حالات وفاة، حالة تخضع للعلاج.