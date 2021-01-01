اهتز ت بلدية ماسرى بولاية مستغانم على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 41 سنة يدعى "ع ب ن".

وحسب بيان الدرك الوطني، فإن الضحية تعرض إلى اعتداء وحشي من قبل صديقه اعتدى عليه بواسطة سكين على مستوى الرأس والصدر أدى إلى وفاته على الفور قبل نقله إلى مستشفى ماسرى.

وبعد تكثيف الأبحاث تمكن عناصر الدرك وطني من توقيف المشتبه به الذي اعترف بارتكاب الجريمة، وتبقى أسباب الحدث مجهولة.

وحسب المعلومات فإن الجاني يعاني من أمراض عقلية ويتعاطى الأدوية المهدئة.