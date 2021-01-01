لقيت ببلدية فوغالة غرب بسكرة طفلة صغيرة لا يتعدى عمرها الخمس سنوات حتفها إثر سقوطها بالوعة للصرف الصحي.

وقد سببت هذه الحادثة حالة من الغضب والاحتقان في أوساط سكان الحي وأهالي الضحية خاصة مع حضور والي الولاية الذي تنقل خصيصا لتقديم واجب العزاء ومعاينة ملابسات الحادثة د.

وأمر الوالي بعد استماعه لعدد من المتدخلين بتحريك الدعوة العمومية لمحاسبة الأطراف المسؤولة عن وقوع الطفلة هاجر.

ونقلا عن مصادر محلية فإن الحي يقع عند مدخل بلدية فوغالة ورغم أن أبنائه يتمدرسون في فوغالة إلا أن سكانه يتبعون إداريا لبلدية برج بن عزوز. والبالوعة بقيت دون غطاء بعد حدوث انسداد في المصب الرئيسي دون أن تتحرك أي جهة لإصلاح العطب وتفادي هكذا كوارث.