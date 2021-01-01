سيغيب الحارس الدولي الجزائري رايس مبولحي الذي ينشط في صفوف نادي الاتفاق السعودي عن الملاعب لمدة ستة أسابيع بسبب تعرضه لتمزق من الدرجة الثانية في الرباط الجانبي للركبة وفقا ما أظهرته الفحوصات الطبية التي خضع لها.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي الاتفاق اليوم الجمعة، أن مبولحي سيحتاج إلى راحة لمدة 6 أسابيع، قبل العودة إلى التدريبات الجماعية خلال منتصف شهر فيفري المقبل.

وكان رايس مبولحي قد تعرض للإصابة بالتواء في ركبته، قبل نهاية الحصة التدريبية الأخيرة لفريقه، أمس الخميس، قبل مواجهة الوحدة ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونتيجة لذلك فإن الحارس الجزائري سيغيب بشكل مؤكد عن لقاء الوحدة، بالإضافة إلى عدد آخر من المواجهات خلال بطولة الدوري هذا الموسم.