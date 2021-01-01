أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا (كوفيد-19 ) التي رصدت في جنوب إفريقيا، وذلك بعد أيام قليلة من تسجيل أول حالة مؤكدة للسلالة التي ظهرت في بريطانيا، بحسب مصادر اعلامية اليوم الجمعة.

وجرى تأكيد هذه السلالة التي قد تكون أشد عدوى على غرار نظيرتها في بريطانيا لدى شخص عائد من جنوب إفريقيا يقيم في أوت رين (شرق) قرب الحدود السويسرية.

وأكدت الوزارة أن هذا الشخص "عزل نفسه على الفور في منزله بمجرد ظهور الأعراض" و"لم يخالط أحدا بشكل يشكل خطرا".

وتم تأكيد الإصابة الأولى بالفيروس المتحوّر الذي تم تحديده في المملكة المتحدة في ديسمبر الماضي لدى مواطن فرنسي وصل من لندن.