أكد مدرب شبيبة القبائل، يوسف بوزيدي، الذي استلم مهامه على رأس العارضة الفنية للفريق الناشط ببطولة الرابطة المحترفة لأولى لكرة القدم، نهاية شهر نوفمبر، خلفا للتونسي يامن الزلفاني، أنه "مستعد للرحيل" في حال أرادت الإدارة تعيين تقني آخر في مكانه.

وصرح بوزيدي اليوم الجمعة على أمواج الإذاعة الوطنية قائلا: "حققنا نتائج ممتازة منذ إشرافي على الفريق. إذا كانت الإدارة ترغب في رحيلي أنا مستعد لفسخ عقدي. اطلعت في الصحافة أن الإدارة ربطت اتصالات مع مدرب أجنبي. تحدثت مع الرئيس ملال، لكنه نفى هذه المعلومة".

ونشرت الصحافة الوطنية تقارير مفادها أن إدارة نادي شبيبة القبائل دخلت في اتصالات مع المدرب الفرنسي دونيس لافان (56 سنة)، الذي سبق له الإشراف على العارضة الفنية لشباب قسنطينة (2018-2019).

واسترجعت "الشبيبة" توازنها منذ التحاق بوزيدي بالطاقم الفني, بعد بداية موسم متعثرة، تميزت بأربعة انتصارات في جميع المنافسات.

وفاز رفاق المدافع وليد بن شريفة، بمعقلهم على جمعية عين مليلة (1-0)، أمس الخميس برسم تسوية رزنامة لبطولة.

وأضاف اللاعب والمدرب السابق لنصر حسين داي: "طلبت من الرئيس تكذيب الخبر بطريقة رسمية لكنه لم يقم بذلك، وهو حر في قراره".

وسبق للتقني يوسف بوزيدي, الإشراف على العارضة الفنية لشبيبة القبائل خلال مسوم 2017-2018،حيث نجح آنذاك في إنقاذ الفريق من السقوط، ناهيك عن قيادته التشكيلة "القبائلية" إلى بلوغ نهائي كأس الجزائر 2018، التي خسرها أمام اتحاد بلعباس (1-2).

وتحتل شبيبة القبائل -المعنية أيضا بكأس الكونفدرالية الإفريقية- المرتبة الثامنة برصيد 9 نقاط في سلم الترتيب العام للبطولة الوطنية، ببعد خطوتين عن المنصة.

ويستضيف زملاء القائد حمرون، اتحاد الجزائر، يوم الاثنين 11 جانفي لحساب الجولة السابعة من المحترف الأول.