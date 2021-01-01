عزز وفاق سطيف، اليوم الجمعة، صدارته للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد عودته بفوز ثمين من الجزائر العاصمة ضد نصر حسين داي.

ولم يقدم الفريقان الآداء المطلوب غير أن البديل المتألق هذا الموسم عمورة نجح في خطف هدف الفوز لنسور الهضاب في الدقيقة 66 من اللقاء الذي احتضنه ملعب 20 أوت في العاصمة.

بهذا الفوز يبقى أشبال المدرب الكوكي في الريادة برصيد 16 نقطة، فيما تبقى النصرية تعاني في المراكز المتأخرة برصيد 3 نقاط فقط.

في مقابلة أخرى، حققت مولودية الجزائر فوزا صعبا على شباب قسنطينة بملعب 5 جويلية في الجزائر العاصمة بنتيجة هدف لصفر سجله براهيمي في الدقيقة 60.

أهمية الفوز تكمن في كون أشبال المدرب نغيز لعبوا تقريبا ساعة بعشرة لاعبين بعد طرد حراق في الدقيقة 29 من اللقاء.

هذا الفوز سمح لمولودية الجزائر بالارتقاء إلى وصافة الترتيب برصيد 13 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر، علما أن النادي العاصمي لديه لقاء متأخر قد يسمح له بمقاسمة الصدارة مع وفاق سطيف.

فيما يخص النادي القسنطيني يبقى في المركز 12 برصيد 6 نقاط من 5 لقاءات.

الترتيب نقاط لعب

1 . وفاق سطيف 16 6

2 . مولودية الجزائر 13 5

3 . شبيبة الساورة 11 5

--. جمعية عين مليلة 11 6

5 . شباب بلوزداد 10 4

--. أولمبي الشلف 10 6

--. مولودية وهران 10 6

8. شبيبة القبائل 9 6

9 . اتحاد بسكرة 8 6

10. نادي بارادو 7 6

--. أولمبي المدية 7 5

12 . شباب قسنطينة 6 5

-- . سريع غليزان 6 6

14 .اتحاد الجزائر 5 6

15 . شبيبة سكيكدة 4 6

--. نجم مقرة 4 6

--. وداد تلمسان 4 6

18 . نصر حسين داي 3 6

19 . أهلي برج بوعريريج 2 6

--. اتحاد بلعباس 2 6.