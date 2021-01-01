علق العشرات من سائقي السيارات اليوم الجمعة بأعالي تيكجدة (البويرة) بسبب الثلوج المتساقطة والضباب الكثيف الذي غطى كل من الموقع المذكور والطريق الوطني رقم 33، حسبما لوحظ بعين المكان.

وقد عرف الموقع ازدحاما مروريا كبيرا مع نهاية الظهيرة قبل أن تسد الثلوج المتساقطة الطريق بالكامل.

في هذا الصدد، أشار المكلف بالاتصال لدى الحماية المدنية، الملازم عبدات يوسف إلى أن "الثلوج وكثافة الضباب الذي غطى الموقع والطريق قد شلا حركة المرور".

كما تم تسخير فريق كامل من الحماية المدنية منذ صباح اليوم بتيكجدة لتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين وسائقي المركبات العالقين في الموقع بسبب تساقط الثلوج.

وطمأن الملازم عبدات بأن "الفريق متواجد بعين المكان، وهو بصدد العمل على إعادة فتح المسلك أمام سائقي المركبات", مضيفا إن كل مصالح الحماية المدنية جاهزة للتدخل بعد تلقيها النشرية الخاصة بالأحوال الجوية.

للإشارة، شهد منتجع تيكجدة صباح اليوم الجمعة توافدا لعشرات سائقي السيارات والزوار للاستمتاع بالمناظر الخلابة للموقع.