أعلنت خلية الاتصال للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بڨالمة، نهاية الأسبوع، عن فك لغز جريمة القتل التي اهتزت لها مشتة مغطسة بجبل هوارة من إقليم بلدية جبالة لخميسي شرقي الولاية، قبل أكثر من أسبوع من نهاية السنة المنقضية.

قالت خلية الاتصال لمجموعة الدرك، أنّ الضحية المسمّى (ق.ي) البالغ قيد حياته 41 سنة، الذي عُثر عليه جثة هامدة وعليها عدّة طعنات، قُتل على يد المشتبه فيه (ز.م) البالغ 21 سنة، دون ذكر لتفاصيل جريمة القتل البشعة.

وأوضحت مصادرنا بأنّ المشتبه فيه، أوقفته مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية بني مزلين، بعد تكثيف عنصر الاستعلام، حيث اُقتيد إلى مقر الفرقة لاستكمال التحقيق معه، ومنه قُدّم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بوشڨوف، الذي أحال ملف القضية على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعه الحبس داخل المؤسسة العقابية ببن جراح، عن جناية "القتل العمدي مع سبق الإصرار".