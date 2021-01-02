توقعت مصالح الأرصاد الجوية اليوم السبت، تساقط أمطار غزيرة، على سواحل شرق البلاد.

وأوضح تنبيه نشر عبر موقع الأرصاد الجوية، أن أمطارا غزيرة تجتاح الولايات التالية: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، وذلك ابتداء من السادسة صباحا من اليوم السبت إلى غاية منتصف نهار يوم غد الأحد.

فيما أشار المصدر إلى اسمرار تساقط الأمطار على كل من ولاية: بومرداس، الجزائر العاصمة، تيبارة، الشلف، مستغانم، غليزان، معسكر، وهران، عين تموشنت، وتلمسان، وذلك إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم السبت.