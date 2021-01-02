تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بومرداس، من ضبط وحجز 05 كيلوغرامات من الكيف المعالج بحوزة شخص يبلغ من العمر 34 سنة، وإيقاف شريكه.

وتعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات عن اشتباه تورط هذا الأخير في نقل كمية معتبرة من الكيف المعالج على متن مركبته، لتقوم مصالح الشرطة القضائية بوضع خطة أمنية مكنت من الإطاحة به في حالة تلبس، على متن سيارة سياحية رفقة عائلته، وبالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية تم تفتيش المركبة ما سمح بضبط 50 صفيحة مخدرات ما يعادل 05 كلغ، مخبأة بإحكام داخل واقي الصدمات الخاص بذات السيارة.

ليتم في اليوم الموالي إلقاء القبض على شريكه، البالغ من العمر 41 سنة و بعد إنجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهما، تم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.