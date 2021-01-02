ثمن مدرب وفاق سطيف نبيل الكوكي النقاط الثلاث التي عاد النادي بها من ميدان 20 أوت عقب فوزه على نصر حسين داي بهدفين دون رد.

وقال الكوكي في تصريحات لصفحة النادي الرسمية على الفايسبوك :" كانت مباراة صعبة، وجرت في طقس صعب نوعا ما، توقعنا أن تكون المواجهة بهذا النسق، خصوصا وأن المنافس عانى قليلا من بعض سوء النتائج."

وأضاف: "ضيعنا العديد من الفرص أمام مرمى المنافس وذلك ما يقلقني، وسنعمل على ذلك لاحقا، لأنه قد تنقلب عليك الطاولة في أي مواجهة لهذا يجب استغلال كل الكرات السانحة للتسجيل."

وأردف: "المهم بالنسبة لنا هو مواصلة سلسلة الانتصارات وبعد نهاية مرحلة الذهاب سنرى الحصيلة وما تم تقديمه خلال الشق الأول من الموسم الكروي."