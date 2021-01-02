أثنى مدرب فريق مولودية الجزائر نبيل نغيز على مردود لاعبيه خلال المباراة الأخيرة أمام شباب قسنطينة والتي عاد فيها الفوز لأشباله بهدف دون رد على ملعب 5جويلية.

وقال في تصريحات للصفحة الرسمية على الفايسبوك: "اليوم أقولها بصراحة، أنا مدرب لا أساوي شيئا أمام إرادة اللاعبين وعزيمتهم، هم من يضحون فوق أرضية الميدان، ليس من السهل أن تلعب بعشر ة لاعبين أكثر من 60 دقيقة".

وأردف: "اللاعبون صمدوا من أجل فرحة الجماهير، أقول لهم بأن لديهم تشكيلة ستكون أحسن في المستقبل، أنا أرفع لهم قبعة الاحترام".

وأضاف في هذا الصدد: "عليهم فقط وضع الأقدام على الأرض، لحد الآن لم نفعل شيء ما هي إلا البداية، وإن شاء الله تكون النهاية كبيرة".