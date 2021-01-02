كشف الرائد سمير بوشحيط المكلف بالاتصال على مستوى مركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني عن تشكيل خلية متابعة للتدخل تحسبا لتحذيرات مصالح الأرصاد الجوية.

وقال بوشحيط للإذاعة الوطنية: "حاليا وحداتنا في حالة تأهب حيث تم نشر عديد الدوريات والسدود الموجهة على شبكات الطرقات للقيام بعدة مهام أساسية وتتمثل في توجيه مستعملي الطريق لتفادي الطرقات المتضررة وفك العزلة على المواطنين المحاصرين جراء تساقط الثلوج أو ارتفاع منسوب المياه، وكذلك تقديم يد المساعدة لمرتادي الطريق الذين حوصروا بفعل سوء الأحوال الجوية ويبقى المخطط ساري المفعول إلى غاية نهاية صلاحية النشرية الخاصة وعودة حركة المرور إلى طبيعتها ".

وقد توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات الشمالية التي يصل علوها 700 متر وقد تصل إلى 600 متر إلى غاية يوم غد الأحد.