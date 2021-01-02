كشف تقرير إخباري عن مستويات إنتاج الجرعات من لقاح "أكسفورد أسترازينيكا"، بما يشكل خبرا سر الكثيرين داخل البلاد وخارجها.

وكانت بريطانيا قد أعلنت في 30 ديسمبر الماضي منح الموافقة على استخدام اللقاح الذي طوّرته جامعة "أكسفورد" وشركة "أسترازينيكا" البريطانية للأدوية.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، اليوم السبت، أنه سيكون من الممكن توفير مليوني جرعة من لقاح خلال كل أسبوع بحلول منتصف يناير الجاري. ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز في فريق اللقاح أن هناك نحو 530 ألف جرعة جاهزة للتوزيع ابتداءً من الإثنين المقبل.

وأضاف المسؤول أنه يتوقع أن تكون هناك مليون جرعة جاهزة للتوزيع الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الخطة الموضوعة تقوم على رفع الإنتاج إلى نحو مليوني جرعة بحلول الأسبوع الثالث من يناير.

وتشكل هذه المعلومات أخبارا سارة بالنسبة إلى البريطانيين، فقد سجلت البلاد، الجمعة، 53 ألف إصابة جديدة بالفيروس وبلغت إجمالي الإصابات خلال الأسبوع الأخير 319 ألف إصابة، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر من 2.5 مليون إصابة.