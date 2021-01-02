نبهت مصالح الحماية المدنية بولاية المدية إلى استمرار تساقط الثلوج على مرتفعات الولاية التي يزيد علوها عن 700 متر ما ترتب عنه صعوبة حركة المرور على الطريق السيار شمال ـ جنوب وبخاصة بين الفرنان و ماسكوني.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية بالمدية في برقية خاصة بالحالة الجوية على الساعة السادسة من صباح اليوم السبت، باستمرار تساقط الثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 700متر خصوصا مرتفعات بن شكاو، ماسكوني،الفرنان،أولاد عنتر، دراڨ، أولاد إبراهيم عشيبة.

وأضاف ذات المصدر أن تساقط الثلوج ترتب عنه صعوبة حركة المرور على الطريق السيار شمال جنوب رقم1 وبخاصة عند المسلك الواقع بين الفرنان وماسكوني، حيث تتواجد وحدة قطاع الحماية المدنية بن شكاو بالنقطة المسماة ماسكوني .

ووحدة الحماية المدنية بالبرواڨية على مستوى جسر شراطة بالتنسيق مع مصالح الأشغال العمومية لتسهيل حركة السير، وبالنسبة للطريق الوطني رقم (60 أ) الرابط بين أولاد عنتر وبوغار أصبح بفعل تساقط الثلوج صعب المسلك، ونفس الشيئ بالطريق الوطني رقم64 الرابط بين بوڨرة ـ العمارية.