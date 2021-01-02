اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اللاعب يوسف بلايلي مهاجم نادي "قطر" القطري، ضمن قائمة أفضل اللاعبين الذين ظهروا بمستوى راق خلال المسابقات الكروية المحلية في منطقة غرب آسيا خلال شهر ديسمبر الذي عرف أحداثا كروية ومواجهات كبيرة.

وأشاد الموقع ذاته بالأداء الرائع ليوسف بلايلي طيلة شهر ديسمبر من العام الماضي، بعد أن قاد فريقه للفوز في 3 مباريات مسجلاً 6 أهداف ليقفز إلى صدارة ترتيب الهدافين مناصفة مع المغربي نبيل الزهر لاعب الأهلي ولكل منهما 9 أهداف ليكون الأول من بين أبرز المرشحين لجائزة الشهر.

وقد تم ترشيح 10 لاعبين للتنافس في استفتاء هذا الشهر، هم: عمر السومة (الأهلي السعودي)، نعيم السيلتي (الاتفاق السعودي)، محمد الدميري (الوحدات الأردني)، ويليتون سواريز (الشارقة الإماراتي)، يوسف بلايلي (نادي قطر)، سعد العامر (الحد البحريني)، يحيى السباخي (مركز بلاطة الفلسطيني)، علاء علي مهاوي (الشرطة العراقي)، علي رمضان (الكرامة السوري)، ومحمود سلبيني (النجمة اللبناني) .