لفظت أمواج البحر، سبع جثث متحللة بشاطئ الإخوة الثلاثة بمنطقة خروبة التابعة لولاية مستغانم .

وحسب بيان الحماية المدنية، تمت صبيحة اليوم السبت 2 جانفي حوالي الساعة التاسعة صباحا عملية انتشال 7 جثث رمتهم أمواج البحر بشاطئ الإخوة الثلاثة بخروبة بعد عملية تمشيط واسعة من طرف أعوان الحماية المدنية بمستغانم وأضاف البيان ، أن الجثث تعود إلى 4 من جنس أنثى و3 من جنس ذكر تتراوح أعمارهم بين 16 و 30 سنة، تم تحويلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مستغانم، فيما تم فتح تحقيق من طرف المصالح المختصة.