أكد المدير العام لشركة استغلال المحطات البرية، يوسف تيسة، اليوم السبت أن "سوڨرال" اتخذت كل الترتيبات اللازمة لاستقبال المسافرين وتنظيم عمل الحافلات ما بين الولايات بشكل تدريجي، وهذا وفق ما ينص عليه البرتوكول الصحي الذي أقرته السلطات العمومية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وقال يوسف تيسة للتلفزيون الجزائري، إن شركة "سوڨرال" ومنذ تاريخ تعليق حركة نقل المسافرين عبر الحافلات، قامت بالتحضيرات اللازمة من كل الجوانب تحسبا لاستئناف النشاط بتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية تطبيقا للبروتوكول الصحي.

وأضاف المدير العام لشركة "سوڨرال" أن مصالحه وضعت مجموعة من الإجراءات الوقائية تزامنا واستئناف حركة نقل المسافرين عبر الحافلات ما بين الولايات على غرار إلزامية ارتداء القناع الواقي واحترام مسافة التباعد الاجتماعي مع توفير مطهر كحولي على مستوى كل مداخل المحطة وكذا السهر على ضمان نسبة حجز بنسبة 50 بالمائة في الحافلات وتحديد فترة العمل وفق ما يتماشى مع توقيت الحجر الصحي.

هذا وشهدت صبيحة اليوم السبت محطة "الخروبة" توافدا للمسافرين وسط إجراءات تنظيمية محكمة .