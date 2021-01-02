قال مدرب شباب بلوزداد فرانك دوما أن أشباله لن يفرطوا في أي شيء هذا الموسم .

وأضاف التقني الفرنسي في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي "فايسبوك": "المباريات تتوالى علينا، نسعى لنكون الأحسن، اللاعبون يعتزمون عدم التنازل عن أي شيء هذا الموسم وهذا أمر يسعدني كثيرا ويحفزنا."

وأردف: "الفوز بنتيجة 5-0 أو 1-0 لا يزعجني بتاتا."

ووصل فريق شباب بلوزداد إلى الفوز السابع له منذ العودة إلى المنافسة الكروية، حيث فاز على اتحاد الجزائر في نهائي السوبر ثم النصر الليبي ذهابا وإيابا، انتصر على شبيبة القبائل، نصر حسين داي، غورماهيا الكيني وشبيبة سكيكدة.