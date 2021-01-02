أنقذت مصالح الحماية المدنية، صبيحة اليوم السبت، عائلة من الموت المحقق اختنق أفرادها الخمسة بالغاز بمنزلهم الواقع ببلدية تازولت في ولاية باتنة.

وحسب بيان ذات المصالح فإن أعوان الحماية المدنية تمكنوا من إنقاذ خمسة أفراد من عائلة واحدة ،الأب 59 سنة والأم 50 سنة وثلاثة أطفال أعمارهم 12، 20 و24 سنة، صبيحة اليوم السبت، إثر تعرضهم للاختناق بغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة مسكنهم العائلي بمنطقة ذراع عيسي بتازولت.

وأضاف ذات المصدر أنه تم إسعاف الضحايا بعين المكان، قبل تحويلهم إلى المستشفى الجامعي.

ودعت الحماية المدنية المواطنين إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية، والحذر عند استعمال مختلف وسائل وأجهزة التدفئة، مع الحرص على ترك منافذ للتهوية، ومراقبة مخارج الغازات المحترقة.