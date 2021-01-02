أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، في بيان لها، بخصوص إضراب موظفي القطاع المنخرطين في التنظيمين النقابين "سناباب و اتحاد العمال الجزائريين "، أن المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس أصدرت حكما بوقف الإضراب مؤقتا والمعلن عنه بموجب الإشعارين بالإضراب من طرف النقابتين يومي 3 و4 جانفي ، ومن 10 إلى 13 جانفي 2021.

وأكدت الوزارة، أنه تم التكفل بأغلب المطالب التي تمت بالحوار والتشاور مع كل الموظفين ومن خلال عقد عدة لقاءات دورية مع موظفي القطاع . وشددت الوزارة، على أنه تم تحقيق العديد من المطالب، منها تحسين إرادات صندوق المداخيل التكميلية " FRC" .

كما تم الحصول على رخصة استثنائية من الوزير الأول لاستعمال مبلغ متبقي معتبر من السنة المالية 2019. وإلغاء التعليمة الوزارية (2019) الخاصة بعدم تطبيق غرامة المصالحة المقدرة بـ400 ألف دج والمتعلقة بعدم مطابقة المنتوجات المستوردة. ب

الإضافة للمتابعة الفعلية مع مصالح الوظيفة العمومية لملف ترقية عدد معتبر من الموظفين المستوفين الشروط القانونية. وكذا الشروع في الإجراءات الضرورية لإطلاق عملية تكوين الموظفين المعنيين بالترقية المهنية في المناصب والمنتمين للأسلاك المشتركة والتقنية.

وفي مجال التكوين وتحسين المستوى وكسابقة يجسد حاليا لأول مرة برنامج ضخم بدون أثر مالي على الخزينة العمومية لفائدة الموظفين.