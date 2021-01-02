كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، عن استحداث ديوان وطني للاستثمار الفلاحي خلال الأيام المقبلة، فضلا عن خلق مناطق نشاطات فلاحية ضمن خارطة لتحديد احتياجات البلد من المنتجات الفلاحية خاصة الإستراتيجية منها.

وخلال نزوله اليوم السبت ضيفا على برنامج "الأرض الطيبة" للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أوضح وزير الفلاحة أن خارطة الطريق المرتقبة ستأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية وخصوصيات المناطق، كما ستحدد مناطق المنتجات الفلاحية كالقمح اللين والقمح الصلب أو ما يعرف بمناطق النشاطات الفلاحية لا سيما في ميدان التحويل والتخزين لاستيعاب الفائض ومن ثم التوجه نحو التصدير.

وفي سياق ذي صلة أعلن حمداني عن إنشاء ديوان وطني للاستثمار الفلاحي ، سيتم تدشينه خلال الأيام القليلة المقبلة، لتسهيل عمليات الاستثمار والقضاء على جميع العراقيل البيروقراطية خاصة في المناطق الصحراوية، مضيفا أنه في آفاق العام الجاري ستكون هيئة مرفقة بدفتر شروط ، ستمكن المستثمرين في القطاع من شباك موحد لإجراء جميع العمليات الإدارية على مستواه.

وأكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن الرهان سيكون على الشعب الأساسية كالزيوت والحبوب والذرى والسكر وشعبة الحليب التي توفر 73 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية.