توفي شخصان وأصيب ستة آخرون بجروح في حادث مرور، وقع اليوم السبت ببلدية الدويس (50 كيلومتر جنوب الجلفة)، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

واستنادا للمكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية الملازم أول، عبد الرحمان خاضر، فقد تدخلت الإسعافات الثانوية ببلدية عين الإبل مدعمة بإسعافات المركز المتقدم بواد الصدر، لأجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب سيارة سياحية على محور الطريق رقم 01 "ب" في شطره الرابط بين بلدية الدويس والطريق الوطني رقم واحد بالمنطقة المسماة "الركيبة".

وقد أسفر هذا الحادث عن هلاك شخصين بعين المكان يبلغان من العمر 22 و47 عاما وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و28 عاما.

وفور تدخل أعوان الحماية المدنية، يضيف ذات المصدر، تم تقديم لهم الإسعافات الأولية بعين المكان، ونقلهم على جناح السرعة إلى مصلحة الإستعجالات الطبية بالمستشفى المختلط المجاهد "هتهات بوبكر" بعاصمة الولاية، فيما تم تحويل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الولاية.

من جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث المميت.