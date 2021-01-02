أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن برنامج استئناف نشاطات قطارات نقل المسافرين.

وقالت الشركة أن انطلاق قطارات ما بين المدن، يتم في مرحلتين:

ـ الأولى قطارات الضواحي

وحددت أوقات سير القطارات من السادسة صباحا إلى السادسة مساء، مع أخذ بعين الاعتبار، توقيت الحجر الجزئي المنزلي بالولايات المعنية.

- 46 رحلة بين الجزائر العاصمة

ـ الثنية، بمعدل 23 ذهابا، 23 إيابا

- 14 رحلة بين الجزائر العاصمة

- تيزي وزو ـ وادي عيسي، 7 ذهابا و7 إيابا

- 8 رحلات بين الثنية ـ وادي عيسي (4 ذهابا، 4 إيابا) ،

- 22 رحلة بين الجزائر العاصمة ـ زرالدة

- 38رحلة بين الجزائر العاصمة ـ العفرون، بمعدل 19 ذهابا، 19 إيابا.

-الثانية قطارات نقل الطلبة بداية من يوم غد الأحد.

- خميس مليانة ـ الشلف : رحلتين (1 ذهاب ، 1 إيابا)،

- عنابة ـ سيدي عمار : 12 رحلة (6 ذهابا، 6 إيابا) ،

باتنة ـ عين توتة ـ فسديس 6 رحلات (3 ذهاب، 3 إياب).

وبخصوص القطارات الجهوية والخطوط الكبرى، تم برمجة استئناف نشاطها، بداية من يوم الاثنين 4 جانفي، ما عدا القطارات المجهزة بالأسرّة.

وسيتم الإعلان عن برنامج الرحلات الخاصة بهذه الخطوط، غدا الأحد.