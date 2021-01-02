هذا هو برنامج استئناف حركة القطارات
أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن برنامج استئناف نشاطات قطارات نقل المسافرين.
وقالت الشركة أن انطلاق قطارات ما بين المدن، يتم في مرحلتين:
ـ الأولى قطارات الضواحي
وحددت أوقات سير القطارات من السادسة صباحا إلى السادسة مساء، مع أخذ بعين الاعتبار، توقيت الحجر الجزئي المنزلي بالولايات المعنية.
- 46 رحلة بين الجزائر العاصمة
ـ الثنية، بمعدل 23 ذهابا، 23 إيابا
- 14 رحلة بين الجزائر العاصمة
- تيزي وزو ـ وادي عيسي، 7 ذهابا و7 إيابا
- 8 رحلات بين الثنية ـ وادي عيسي (4 ذهابا، 4 إيابا) ،
- 22 رحلة بين الجزائر العاصمة ـ زرالدة
- 38رحلة بين الجزائر العاصمة ـ العفرون، بمعدل 19 ذهابا، 19 إيابا.
-الثانية قطارات نقل الطلبة بداية من يوم غد الأحد.
- خميس مليانة ـ الشلف : رحلتين (1 ذهاب ، 1 إيابا)،
- عنابة ـ سيدي عمار : 12 رحلة (6 ذهابا، 6 إيابا) ،
باتنة ـ عين توتة ـ فسديس 6 رحلات (3 ذهاب، 3 إياب).
وبخصوص القطارات الجهوية والخطوط الكبرى، تم برمجة استئناف نشاطها، بداية من يوم الاثنين 4 جانفي، ما عدا القطارات المجهزة بالأسرّة.
وسيتم الإعلان عن برنامج الرحلات الخاصة بهذه الخطوط، غدا الأحد.