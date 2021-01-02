بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت رسالة تعزية إلى عائلاتي ورفقاء الشهيدين الرقيب مباركي سعد الدين والعريف الأول قايد عيشوش عبد الحق اللذين استشهدا في ميدان الشرف إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية بنواحي ولاية تيبازة.

وكتب الرئيس تبون، على صفحته الرسمية بالموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بلغني بحزن عميق خبر استشهاد الرقيب مباركي سعد الدين والعريف الأول قايد عيشوش عبد الحق وهما مجاهدان من أجل القضاء على بقايا الإرهاب الهمجي". وواصل يقول "رحم الله الشهيدين وألهم ذويهما ورفقاءهما جميل الصبر والسلوان وأسكنهما فسيح جناته".

يذكر أن الفقيدين استشهدا خلال عملية بحث وتمشيط قرب بلدية مسلمون، دائرة قوراية، بتيبازة بالناحية العسكرية الأولى، في إطار مكافحة الإرهاب.