تجري حاليا فرق التدخل التابعة لمصالح الحماية المدنية بالمدية، رفقة مصالح الاشغال العمومية، من أجل فك الحصار و إنقاذ 04 عائلات محصورة بمركباتها عبر بعض المسالك بمنطقة تيبحرين بالتنسيق مع مصالح دائرة المدية ومديرية الأشغال العمومية .

وافادت مصالح الحماية المدينة مع استمرار تهاطل الثلوج انه قد تم تسجيل تدخل من أجل سيارة محصورة نتيجة الإنزلاقات وتراكم الثلوج وهذا على مستوى الطريق الإجتنابي الرابط بين بلدية ذراع السمار وبني عطلي.

ووجهت ذات المصالح عبر بيان لها في صفحتها الرسمية نداء للواطنين عدم الخروج والتنقل بالسيارات إلى مختلف المناطق الترفيهية والسياحية وكذا الجبلية وهذا نظرا لسوء للأحوال الجوية السائدة والتي تشهدها ولاية المدية لتفادي أية حوادث كانت.