تجاوز العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، حاجز الـ100 ألف حالة، وفق آخر إحصائية كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة.

وسجلت 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 حالات وفاة في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 216 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة المسجلة في البلاد منذ نهاية شهر فيفري الماضي بلغ 100159 شخص.

كما أفاد نفس المتحدث أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء بلغ 67611 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 2769، فيما يتواجد حاليا 31 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف فورار أن 18 ولاية سجلت أقل من 09 حالات و 22 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 8 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.